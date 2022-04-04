Глава Ассоциации отелей Гульнара Сафина назначена зампредом Госкомитета Татарстана по туризму
Заместителем председателя Государственного комитета Татарстана по туризму назначена Гульнара Сафина. Об этом она сообщила «Реальному времени», ссылаясь на соответствующее распоряжение, которое подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
— Назначить с 31 марта 2022 года Гульнару Маратовну Сафину на должность заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, — говорится в документе.
В туристической отрасли Гульнара Сафина с 2006 года. До настоящего времени она была управляющим отеля «Релита-Казань». В феврале 2017 года голосованием была избрана президентом Ассоциации отелей Казани и Татарстана.
Сафина является членом Совета по классификации гостиниц при Ростуризме, членом экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры, членом экспертной группы «Трансформация делового климата» при Минэкономразвития России, членом «Опоры России». Принимала активное участие в формировании нормативно-правовой базы туристической отрасли, за что отмечена благодарностью заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве России «За личный вклад в реализацию реформы контрольно-надзорной и разрешительной деятельности». До апреля 2022 года была членом рабочей группы механизма «гильотины» в сфере туризма.
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