Глава Ассоциации отелей Гульнара Сафина назначена зампредом Госкомитета Татарстана по туризму

Фото: Максим Платонов

Заместителем председателя Государственного комитета Татарстана по туризму назначена Гульнара Сафина. Об этом она сообщила «Реальному времени», ссылаясь на соответствующее распоряжение, которое подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



— Назначить с 31 марта 2022 года Гульнару Маратовну Сафину на должность заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, — говорится в документе.

В туристической отрасли Гульнара Сафина с 2006 года. До настоящего времени она была управляющим отеля «Релита-Казань». В феврале 2017 года голосованием была избрана президентом Ассоциации отелей Казани и Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Сафина является членом Совета по классификации гостиниц при Ростуризме, членом экспертного совета Комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры, членом экспертной группы «Трансформация делового климата» при Минэкономразвития России, членом «Опоры России». Принимала активное участие в формировании нормативно-правовой базы туристической отрасли, за что отмечена благодарностью заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве России «За личный вклад в реализацию реформы контрольно-надзорной и разрешительной деятельности». До апреля 2022 года была членом рабочей группы механизма «гильотины» в сфере туризма.

Луиза Игнатьева