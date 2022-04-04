Борисов анонсировал создание нетрадиционных видов вооружения в России

Новая государственная программа вооружений России будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов главе государства Владимиру Путину. В частности, речь идет об оружии направленной энергии, кинетическом оружии и системе управления с применением искусственного интеллекта и роботизированных комплексах.

Подготовка исходных данных для очередной госпрограммы вооружений России завершена. Сформировать ее планируется к середине 2023 года, после чего ее предоставят на утверждение Путину, сообщается на сайте Кремля.

Борисов сообщил, что, несмотря на введенные Западом антироссийские санкции, следствием которых стало сокращение поставок и подорожание материалов, выполнение государственного оборонного заказа по-прежнему безусловный приоритет для российского оборонно-промышленного комплекса.

Фото: kremlin.ru

По итогам 2021 года гособоронзаказ был выполнен менее чем на 98%. В 2022-м он идет с опережением по некоторым показателям, уверяет вице-премьер.

В прошлом году Путин заявил, что Россия лидирует в мире по разработке современных видов вооружения. По его словам, страна сохраняет паритет с США по носителям и количеству боезарядов ядерного оружия, но является лидером в перспективных разработках.



Татьяна Демина