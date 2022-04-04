В Казани на майские праздники ожидают более 100 тысяч туристов — это много или мало?

Казань в предстоящие майские праздники готовится принять порядка 100 тысяч туристов. Как сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова, средняя загрузка отелей и гостиниц на этот период составляет 60—90%.

Всего в Казани открыто 229 гостиничных объектов, которые могут принять более 16 тысяч туристов. В марте они были загружены на 52%, а на майские праздники загрузка в некоторых из них уже полная.

По словам Санниковой, на увеличение туристического потока повлияли программы кешбэка — с 15 марта по 9 апреля у граждан есть возможность приобрести тур по России с возвратом суммы в 20% от стоимости путевки на даты с 15 марта по 30 июня 2022 года.

В этом году майские праздники пройдут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В Казани на майские праздники ожидают 100 тысяч туристов — это:

На 50 тысяч меньше , чем в прошлом году — тогда Казань посетили 150 тысяч туристов. В 2021-м праздники длились с 1 по 11 мая.

, чем в прошлом году — тогда Казань посетили 150 тысяч туристов. В 2021-м праздники длились с 1 по 11 мая. Примерная численность Зеленодольска , который является пятым по величине городом Татарстана.

, который является пятым по величине городом Татарстана. На 20 тысяч меньше , чем семь лет назад — в 2015-м Казань в дни майских праздников посетило около 120 тысяч туристов.

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туристов, чем принял государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» во время майских праздников 2019 года — 227 050 человек. В шесть раз меньше , чем в Краснодарском крае — там в этом году на майские ждут 600 тысяч туристов.

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, чем в Калининградской области — в Министерстве культуры и туризма региона ожидают, что на майские праздники приедут около 60 тысяч туристов. В четыре раза больше , чем в Севастополе — там ожидают приезда минимум 25 тысяч отдыхающих на майские праздники.

, чем в Севастополе — там ожидают приезда минимум 25 тысяч отдыхающих на майские праздники. В 3,45 раза меньше туристов, чем посетило Казань за весь 2004 год — 345 тысяч человек.



Дарья Пинегина