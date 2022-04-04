В Казани сетевые магазины планируют снять ограничения по продаже товаров в одни руки

В Казани сетевые магазины планируют снять ограничения на продажу товаров длительного хранения в одни руки из-за спада ажиотажа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам председателя Комитета потребительского рынка Казани Руслана Фазылянова, за последний месяц спрос на товары длительного хранения вырос в четыре-пять раз. Однако на сегодняшний день ситуация стала стабилизироваться. Фазылянов отметил, что сахар, например, лежит в магазинах по два дня.

Фазылянов добавил, что мониторинг уровня цен и наличия товаров в федеральных торговых сетях, местных магазинах и на рынках Казани будет продолжен. Он также напомнил, что на проходящих в городе субботних ярмарках представлен широкий выбор продукции местных производителей и сельхозпредприятий.

Фото: realnoevremya.ru

В начале марта торговая сеть «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн за один раз. Тогда же в Минпромторге России заявили, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу части товаров с минимальной наценкой в одни руки.

Дарья Акимова