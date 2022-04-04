Путин поздравил Орбана с победой его партии на парламентских выборах в Венгрии

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.



По случаю победы Орбана Путин направил ему поздравительную телеграмму.

Президент России выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей, несмотря на непростую международную обстановку, в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии.

Фото: kremlin.ru

По итогам 11 месяцев 2021 года взаимная торговля между Россией и Венгрией выросла на 30%, до $5,5 млрд. Встречные инвестиции составили около $1 млрд.

По словам Путина, особое место в экономическом партнерстве занимает энергетика. Так, РФ обеспечивает около 55% венгерского потребления нефти и более 80% газа. Поставки российского природного газа в Венгрию рассчитаны до 2036 года.

Маргарита Головатенко