Главное к утру: переговоры Путина и Байдена, укрепление рубля, штраф ВТОЦ*
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 8 декабря:
- Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели онлайн-переговоры. Главы государств обсудили диалог США и России по стратегической стабильности, эскалации Россией сил вокруг Украины. США и союзники рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае вторжения РФ на Украину. Такой вариант будет иметь последствия для бизнеса и населения.
- В ходе проведения саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена укрепился рубль, согласно данным Investing.com.
Российская валюта укрепилась до 73,9 рубля за доллар.
- Кабмин Татарстана учредил грант «Поддержка образовательных организаций и инициатив общественных организаций по сохранению и развитию татарского языка за пределами Татарстана», такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Контроль за исполнением постановления возложен на Минобрнауки РТ.
- Кабинет министров Татарстана утвердил дорожную карту по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб «Алабуга». Минобрнауки РТ определен региональным координатором по реализации мероприятий по созданию центра. Возведение его предусмотрено по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году.
- Всетатарский общественный центр (ВТОЦ)* признан Вахитовским районным судом виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Организации назначили штраф в размере 250 тысяч рублей. Поводом для возбуждения дела стало обращение президиума ВТОЦ к Госсовету Татарстана, в котором критиковались принятые прошлым летом поправки к Конституции РФ. Согласно поправкам, русские получили статус «государствообразующего народа». В тексте ВТОЦ* прокуратура обнаружила «возможное наличие враждебного контекста» по отношению к русским.
- Около 200 человек, прибывших из Южно-Африканской Республики в Россию, поместили в обсерватор из-за подозрений на коронавирус, 24 из них госпитализировали, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Для госпитализации основанием служит любое недомогание, в особенности это касается повышения температуры.
* Общественное объединение «Татарстанское региональное всетатарское общественное движение — Всетатарский общественный центр» входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности (решение прокурора РТ от 17.10.2021).
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