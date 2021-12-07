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Рубль укрепляется в ходе саммита Путина и Байдена

19:07, 07.12.2021
Рубль укрепляется в ходе саммита Путина и Байдена
Фото: realnoevremya.ru

В ходе проведения саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена укрепляется рубль, согласно данным Investing.com.

Российская валюта укрепилась до 73,9 за доллар.

Путин и Байден начали онлайн-саммит в 18.00 по мск. Встреча проходит в видеоформате, Журналисты к саммиту не допущены.

На онлайн-саммите президент США выразил надежду, что в следующий раз они с Путиным встретятся очно. Ему жаль, что они не смогли увидеться на G20.

Маргарита Головатенко
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