Рубль укрепляется в ходе саммита Путина и Байдена
В ходе проведения саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена укрепляется рубль, согласно данным Investing.com.
Российская валюта укрепилась до 73,9 за доллар.
Путин и Байден начали онлайн-саммит в 18.00 по мск. Встреча проходит в видеоформате, Журналисты к саммиту не допущены.
На онлайн-саммите президент США выразил надежду, что в следующий раз они с Путиным встретятся очно. Ему жаль, что они не смогли увидеться на G20.
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