Кабмин Татарстана утвердил дорожную карту центра цифрового образования детей «IT-куб «Алабуга»
Кабинет министров Татарстана утвердил дорожную карту по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб «Алабуга», соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Минобрнауки РТ определен региональным координатором по реализации мероприятий по созданию центра. Возведение центра предусмотрено по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 года.
Контроль за исполнением постановления также возложен на Минобрнауки региона.
В прошлом году сообщалось, что на реализацию центра развития детей «IT-куб» в Альметьевске потратят 13,2 млн рублей.
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