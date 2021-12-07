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Кабмин Татарстана утвердил дорожную карту центра цифрового образования детей «IT-куб «Алабуга»

19:50, 07.12.2021
Кабмин Татарстана утвердил дорожную карту центра цифрового образования детей «IT-куб «Алабуга»
Фото: realnoevremya.ru

Кабинет министров Татарстана утвердил дорожную карту по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб «Алабуга», соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Минобрнауки РТ определен региональным координатором по реализации мероприятий по созданию центра. Возведение центра предусмотрено по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 года.

Контроль за исполнением постановления также возложен на Минобрнауки региона.

Фото: mon.tatarstan.ru

В прошлом году сообщалось, что на реализацию центра развития детей «IT-куб» в Альметьевске потратят 13,2 млн рублей.

В московской Высшей школе экономики назвали кейс Татарстана по цифровизации системы среднего профессионального образования (СПО) одним из лучших в России.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбществоОбразование Татарстан

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