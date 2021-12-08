США рассматривает вариант изоляции России от мировой финансовой системы

США и союзники рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы, сообщает Госдепартамент.



Такой вариант будет иметь последствия для бизнеса и населения. Такие меры в США могут принять в случае вторжения РФ на Украину.

Вчера стало известно, что власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину».

Меры могут затронуть суверенный долг, энергетические компании и предусматривают отключение России от используемой банками по всему миру системы SWIFT.

Ранее в МИД утверждали, что в России пока нет угрозы отключения от системы SWIFT, необходимости спешить с созданием ее аналога нет.

Маргарита Головатенко