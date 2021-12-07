ВТОЦ* оштрафовали по статье о возбуждении вражды на 250 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Всетатарский общественный центр (ВТОЦ)* признан Вахитовским районным судом виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ), сообщает «Коммерсантъ».



Организации назначили штраф в размере 250 тысяч рублей. Поводом для возбуждения дела стало обращение президиума ВТОЦ к Госсовету Татарстана, в котором критиковались принятые прошлым летом поправки к Конституции РФ. Согласно поправкам, русские получили статус «государствообразующего народа». В тексте ВТОЦ* прокуратура обнаружила «возможное наличие враждебного контекста» по отношению к русским.

ВТОЦ* вину не признал, там намерены оспаривать решение.

В прошлом месяце по решению прокурора Татарстана от 17.10.2021 Минюст России приостановил работу ВТОЦ* из-за ведения экстремистской деятельности. Иск прокуратуры РТ о ликвидации центра начали рассматривать еще в феврале этого года.

* Общественное объединение «Татарстанское региональное всетатарское общественное движение — Всетатарский общественный центр» входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности (решение прокурора РТ от 17.10.2021).

Маргарита Головатенко