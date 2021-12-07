Около 100 прибывших в Россию из ЮАР находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус

Около 200 человек, прибывших из Южно-Африканской республики в Россию, поместили в обсерватор из-за подозрений на коронавирус, 24 из них госпитализировали, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



Для госпитализации основанием служит любое недомогание, в особенности это касается повышения температуры. «В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются», — сказала Попова.

Результаты ПЦР-тестов из лаборатории передаются в общую систему и затем непосредственно человеку, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, что прибывающие в Россию из ЮАР и с юга Китая должны соблюдать карантин. На карантине необходимо пробыть две недели. Изменения вступают в силу 8 декабря.

Маргарита Головатенко