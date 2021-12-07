Кабмин Татарстана учредил грант на поддержку развития татарского языка за пределами республики
Кабмин Татарстана учредил грант «Поддержка образовательных организаций и инициатив общественных организаций по сохранению и развитию татарского языка за пределами Татарстана», такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Грант учрежден в целях реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Татарстана и других языков РТ на 2014—2022 годы».
Контроль за исполнением постановления возложен на Минобрнауки РТ.
В конце ноября в Казани подвели итоги Года родных языков, в честь которого в городе реализовали различные тематические проекты. Например, в метро был запущен поезд родных языков, проведена серия танцевальных и спортивных занятий на татарском языке, а также организован цикл семинаров для учителей татарского языка.
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