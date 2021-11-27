Главное о коронавирусе на 27 ноября: антипрививочников пригласили в госпитали, ограничение перелетов

Фото: Ринат Назметдинов

Новый год зависит от вакцинации

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 253 заболевших COVID-19. Всего на 27 ноября в республике зафиксировали 37 310 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 30 989 человек, в том числе 261 — за последние сутки. Умерло 1 223 человека, в том числе восемь — за последние сутки.



В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали восемь случаев смерти от COVID-19. От коронавируса умерли: женщины 1952, 1931, 1948, 1938, 1936 годов рождения и мужчины 1948, 1949, 1954 годов рождения.

В Набережных Челнах преподаватель техникума в суде оспаривает приказ работодателя об отстранении от работы в связи с непрохождением вакцинации. Мужчина уверен, что никто не может принудить его участвовать в «медицинских или научных опытах». Он убежден, что российские вакцины не прошли клинические испытания (исследования), опыт их применения не наработан, с юридической точки зрения речь идет не об отказе от обязательных прививок, а об отказе от участия в медицинском опыте.

Минздрав Татарстана подробно объяснил, как получить республиканский QR-код для проезда в общественном транспорте для людей с медотводом и тем, кто привился первым компонентом вакцины. Республиканский QR-код выдают в поликлинике по месту прикрепления. В случае с теми, кто вакцинировался первым компонентом, он действует 24 дня с момента получения первого компонента вакцины.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане врачи поддержали идею коллег из других регионов и пригласили антипрививочников посетить коронавирусные госпитали. По примеру других ведущих медиков они также опубликовали открытое письмо с предложением антипрививочникам прийти в инфекционные госпитали.

В Татарстане формат проведения новогодних мероприятий будет зависеть от иммунизации населения от коронавируса и гриппа, сообщила замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Исходя из этого, с форматом мероприятий можно будет определиться после первой декады декабря.

«Спутник V» будет эффективен против нового штамма

За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса, выздоровело 36 494 человека. Число зараженных выросло до 9 536 825 человек, а выздоровевших — до 8 237 465 человек.



Зафиксировано 1 239 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 271 531 человек.

За неделю в 13 регионах России ухудшилась ситуация с COVID-19. Это Волгоградская, Оренбургская, Сахалинская области, Чечня, Чувашия, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Приморский, Ставропольский и Краснодарский края. Уровень коллективного иммунитета в России достиг 51,8%, но некоторые субъекты приблизились к коллективному иммунитету более 70%. Это Москва, Московская область, Чукотка, Карелия, Тува и Севастополь.

Фото: Илья Репин

Россия с 28 ноября из-за нового штамма COVID-19 ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки. Въезд ограничивается для граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Королевства Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании.

В Роспотребнадзоре считают, что есть вероятность того, что новый штамм «омикрон» может вытеснить «дельту». Новый штамм активно распространяется в некоторых регионах Южной Африки.

В Центре им. Гамалеи считают, что «Спутник V» будет эффективен против нового штамма. Пока нет оснований говорить о необходимости обновлять препарат из-за нового варианта вируса, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

У переболевших COVID-19 продлится действие сертификата до года. Автоматическое продление произойдет у тех, кто переболел в течение последнего года, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. По его словам, в настоящий момент вносятся документы об изменении и правовом обеспечении. Также министр добавил, что переболевшие повторно заболевают COVID-19 только в 0,74% случаев.

Фото: Ринат Назметдинов

Вакцина от коронавируса для подростков может поступить в гражданский оборот уже через три недели. Первые серии уже произведены, они находятся на контроле качества. По завершении контроля вакцина будет введена в гражданский оборот.

Российские авиакомпании опасаются оттока пассажиров к иностранным компаниям. Если на авиалиниях в России введут QR-коды, пассажиры могут выбрать иностранных авиаперевозчиков.

В более чем 20 регионах фитнес-клубы предоставили скидки для медиков на свои услуги от 20% до 50%. Получить льготу могут не только действующие работники, но и студенты, имеющие действующий сертификат врача-специалиста либо действующее свидетельство об аккредитации врача-специалиста, либо студенческий билет медицинского вуза.



Бизнес США попросил признать российские сертификаты о вакцинации



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 260 679 733 человека, 5 189 515 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 177 910). На второй строчке — Индия (34 563 749), на третьей — Бразилия (22 067 630), на четвертой — Великобритания (10125 948), на пятой — Россия (9 337 575, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (776 349). За ними следуют Бразилия (613 957), Индия (467 933), Мексика (293 614), Россия (265 134).

Всемирная организация здравоохранения начала классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Его назвали греческой буквой омикрон. Там допустили, что эффективность вакцин против этого штамма может снизиться. Специалисты отмечают, что этот вариант более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого был доминирующим во всем мире. В связи с появлением нового штамма в ВОЗ напомнили о необходимости вакцинации и соблюдения санитарных мер.

Источник: yakutia.info

В Израиле зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса B.1.1.529, выявленным на юге Африке. Его обнаружили у гражданина, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев заражения у вернувшихся из-за границы граждан.

Первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 зарегистрировали в Бельгии. Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст уточнил, что пациентка, у которой выявили новый штамм, вернулась из Египта.

Австралия запретила въезд из девяти африканских стран из-за нового штамма. Речь идет о Ботсване, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Сейшельских островах, Эсватини и ЮАР.

Фото: arabnews.com

Глава Минздрава ЮАР Джо Паахла назвал реакцию Британии и других стран Европы на новый вариант COVID-19 «неоправданной». По его мнению, эти решения противоречат нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Паахла напомнил, что пока ученые не нашли признаков того, что новый штамм легче распространяется, чем другие. Пока специалисты не пришли к выводу, что этот вариант усложняет протекание болезни. Вакцины же против COVID-19 доказали свою эффективность и остаются «основной защитой» от коронавируса.

В Канаде центр массовой вакцинации для детей украсили рождественской атрибутикой для создания праздничного настроения у маленьких посетителей. На входе детям дают «паспорт героя» и игру Scavenger Hunter. У окошка медсестры они получают веселую книжку с картинками, на которую затем отвлекаются. По окончании процедуры получают сладости и наклейку. А еще детям в Канаде простым языком объясняют принципы эпидемиологии.

В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за роста числа заражений коронавирусом. Число госпитализаций с COVID-19 в штате за последний месяц увеличилось до 300 в день и более. Чрезвычайное положение введено до 15 января.

Таиланд заменит ПЦР-тесты на антиген-тесты для полностью привитых туристов. Также власти сократят обязательное пребывание на территории туристических провинций с семи до пяти дней.

Ольга Шагиева