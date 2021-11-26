Медики из Татарстана поддержали идею с экскурсиями в «красные» зоны

В Татарстане врачи поддержали идею коллег из других регионов и пригласили антипрививочников посетить коронавирусные госпитали. По примеру других ведущих медиков они также опубликовали открытое письмо с предложением антипрививочникам прийти в инфекционные госпитали.

В отрытом письме медики рассказывают о тяжелой ситуации в «красных» зонах.

«Большинство пациентов, которые находятся в инфекционном госпитале, — непривитые. В том числе и те, кто находится в реанимации. Если вы хотите в этом убедиться, мы готовы организовать вам экскурсию по «красной» зоне и показать этих несчастных людей», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя инфекционного госпиталя Республиканской клинической больницы Саяра Сиразетдинова.

В письме медик не гарантирует, что привившийся человек не заболеет коронавирусом. Однако вакцина формирует антитела, которые помогут в борьбе с болезнью.

Фото: realnoevremya.ru

Авторы открытого письма надеются, что экскурсия в «красные» зоны изменит отношение публичных людей к вакцинации.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в котором предложили им посетить «красные» зоны ковидных отделений.

Ольга Шагиева