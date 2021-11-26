Роспотребнадзор: формат новогодних мероприятий будет зависеть от иммунизации населения

Фото: Максим Платонов

В Татарстане формат проведения новогодних мероприятий будет зависеть от иммунизации населения, сообщила замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Роспотребнадзор будет обращать внимание на уровень иммунизации населения от коронавируса и гриппа. Исходя из этого, с форматом мероприятий определяться после первой декады декабря.

— Поэтому на сегодня пока говорить о том, будут елки, в каком масштабе, с каким количеством людей, с пропуском родителей и прочее, пока рано, — сказала Авдонина.

Фото: Максим Платонов

Известно, что в Казань 15 декабря прибудет специальный поезд Деда Мороза. В каждом городе, куда прибудет сказочный персонаж, дети и их родители смогут принять участие в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок.

Маргарита Головатенко