Новый штамм коронавируса из Африки выявлен в Израиле

В Израиле зарегистрирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса B.1.1.529, выявленном на юге Африке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Израиля.

«[Новый штамм обнаружен] у гражданина, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее ученые из Великобритании сообщили о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Исследователи обратили внимание на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Они отметили, что штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Ольга Шагиева