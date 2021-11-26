Мурашко: срок действия сертификата у переболевших COVID-19 продлят до года

Фото: Максим Платонов

У переболевших COVID-19 продлится действие сертификата до года. Автоматическое продление произойдет у тех, кто переболел в течение последнего года. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящий момент вносятся документы об изменении и правовом обеспечении. Также министр добавил, что переболевшие повторно заболевают COVID-19 только в 0,74% случаев, передает ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов

Недавно вице-премьер России Татьяна Голикова выступила с инициативой продлить до года срок действия сертификата у переболевших коронавирусом. Ранее он действовал полгода. Предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.

Диана Жиленкова