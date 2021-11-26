ВОЗ напомнила о необходимости соблюдения санитарных мер в связи с появлением нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о необходимости вакцинации и соблюдения санитарных мер в связи с появлением нового штамма коронавируса, обнаруженного на юге Африки. Об этом заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

По его словам, пока о новом штамме мало что известно, необходимо приложить усилия для снижения циркулирования вируса.

«Нужно, чтобы повсеместно было вакцинировано больше людей, и необходимо также, чтобы все принимали все другие меры для защиты. Прежде всего речь идет о ношении масок, о том, чтобы избегать больших скоплений людей, о гигиене и проветривании помещений, когда это возможно, а также о других мерах», — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее ученые из Великобритании сообщили о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Исследователи обратили внимание на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Они отметили, что штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Новый штамм B.1.1.529 уже обнаружен в Израиле.

Ольга Шагиева