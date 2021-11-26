Минздрав Татарстана объяснил, как получить республиканский QR-код

Минздрав Татарстана подробно объяснил, как получить республиканский QR-код для проезда в общественном транспорте для людей с медотводом и тем, кто привился первым компонентом вакцины. Информация опубликована на сайте ведомства.

Республиканский QR-код выдают в поликлинике по месту прикрепления. В случае с теми, кто вакцинировался первым компонентом, он действует 24 дня с момента получения первого компонента вакцины. Для получения необходимо предъявить уведомление о получении первой прививки с портала госуслуг РФ либо бумажную справку о прохождении первого этапа вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

Те, кто будет прививаться первым компонентом в поликлинике, получат республиканский QR-код на месте. Получить временный код в мобильных и выездных пунктах вакцинации будет нельзя. Привившимся лишь выдадут бумажную справку, по которой можно получить код в поликлинике. При этом получить его можно будет не только в поликлинике по месту жительства, но и в поликлинике, которая обслуживала прививочный пункт.

Те, кто прошел первый этап вакцинации в других регионах, получат республиканский QR-код на основании уведомления о прохождении первого этапа вакцинации на портале «Госуслуги РФ».



После получения второго компонента вакцины либо через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт» на портале госуслуг РФ появится сертификат о вакцинации.

QR-код в поликлинике по месту жительства могут также получить военнослужащие. Для этого нужно предъявить бумажную справку о прохождении вакцинации и военный билет. Республиканский QR-код для военнослужащих действует 6 месяцев со дня получения второго компонента препарата, после этого возможно ревакцинироваться.

Вчера власти Татарстана разрешили проезд в общественном транспорте людям с медотводом и тем, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса.



Ольга Шагиева