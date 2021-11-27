Эксперт Роспотребнадзора: новый штамм COVID-19 может вытеснить «дельту»

Вероятность того, что новый штамм «омикрон» может вытеснить «дельту», есть, поскольку он активно распространяется в некоторых регионах Южной Африки. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— Раз этот штамм активно распространяется в некоторых регионах Южной Африки, и за очень короткое время, кажется, сместил «дельту», то вероятность такая есть, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всемирная организация здравоохранения начала классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Его назвали греческой буквой омикрон.



Татьяна Леухина