В 20 регионах России фитнес-клубы предоставили медикам скидки на услуги

В более чем 20 регионах фитнес-клубы предоставили скидки для медиков на свои услуги. Об этом рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Работники сферы здравоохранения могут получить льготы на посещение физкультурно-оздоровительных учреждений. Скидки составят от 20 до 50% в зависимости от организации. Например, в Волгограде сеть фитнес-клубов «Прайм» предоставила медикам скидки 50% на клубные карты и все виды услуг. Сеть фитнес-клубов GFitness в Москве снизила стоимость на 35%. В Воронеже со скидкой 25% можно посетить бассейн, хаммам, тренажерный зал, а также записаться на групповые программы на год. В Екатеринбурге льготы составили 20%.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ближайшее время появится полный список фитнес-клубов. Получить льготу могут не только действующие работники, но и студенты, имеющие действующий сертификат врача-специалиста либо действующее свидетельство об аккредитации врача-специалиста, либо студенческий билет медицинского вуза, пишет ТАСС.



Ранее в 37 регионах страны фитнес-клубы запустили программы по реабилитации после коронавирусной инфекции.



Ольга Шагиева