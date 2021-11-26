ВОЗ считает новый штамм COVID-19 вызывающим беспокойство — он получил название «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения начала классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Такое решение было принято по итогам экстренного заседания в пятницу.

— У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу, — говорится сообщении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

Там допустили, что эффективность вакцин против этого штамма может снизиться. Специалисты отмечают, что этот вариант более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого был доминирующим во всем мире, пишет «РИА Новости».

ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 В.1.1.529 греческой буквой омикрон.