Российская вакцина для подростков может выйти в гражданский оборот через три недели
Вакцина от коронавируса для подростков может поступить в гражданский оборот уже через три недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Первые серии сегодня уже произведены, они находятся на контроле качества. Поэтому мы планируем по завершении контроля — это займет около трех недель — подать в гражданский оборот вакцину для подростков», — приводит слова министра ТАСС.
Двухкомпонентною вакцину для детей от 12 до 17 лет зарегистрировали 24 ноября. Препарат создан на базе «Спутника V», однако его концентрация снижена в пять раз. Вводить вторую дозу необходимо спустя 21 день.
Среди побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 у подростков лишь небольшое повышение температуры до 37,4 градуса.
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