Российская вакцина для подростков может выйти в гражданский оборот через три недели

Вакцина от коронавируса для подростков может поступить в гражданский оборот уже через три недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Первые серии сегодня уже произведены, они находятся на контроле качества. Поэтому мы планируем по завершении контроля — это займет около трех недель — подать в гражданский оборот вакцину для подростков», — приводит слова министра ТАСС.

Двухкомпонентною вакцину для детей от 12 до 17 лет зарегистрировали 24 ноября. Препарат создан на базе «Спутника V», однако его концентрация снижена в пять раз. Вводить вторую дозу необходимо спустя 21 день.



Фото: realnoevremya.ru

Среди побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 у подростков лишь небольшое повышение температуры до 37,4 градуса.

Ольга Шагиева