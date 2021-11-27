В Центре им. Гамалеи считают, что «Спутник V» будет эффективен против нового штамма

«Спутник V» покажет эффективность против нового штамма коронавируса «омикрон». Такое мнение выразил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пока нет оснований говорить о необходимости обновлять препарат из-за нового варианта вируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения начала классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Ряд стран, в том числе и Россия, начали ограничивать авиасообщение со странами Африки из-за нового штамма.



Татьяна Леухина