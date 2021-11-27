В Челнах отстраненный от работы преподаватель судится из-за прививки

В Набережных Челнах преподаватель техникума в суде оспаривает приказ работодателя об отстранении от работы в связи с непрохождением вакцинации. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Преподавателя отстранили от работы 8 ноября из-за непрохождения вакцинации от СОVID-19. Мужчина уверен, что никто не может принудить его участвовать в «медицинских или научных опытах». Он убежден, что российские вакцины не прошли клинические испытания (исследования), опыт их применения не наработан, с юридической точки зрения речь идет не об отказе от обязательных прививок, а об отказе от участия в медицинском опыте.

Фото: realnoevremya.ru

В суде мужчина просит отменить приказ образовательного учреждения об отстранении его от работы без сохранения заработной платы и взыскать зарплату за время вынужденного прогула.

В Татарстане обязательную вакцинацию ввели с 11 октября.

Ольга Шагиева