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В Челнах отстраненный от работы преподаватель судится из-за прививки

09:31, 27.11.2021 2
В Челнах отстраненный от работы преподаватель судится из-за прививки
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах преподаватель техникума в суде оспаривает приказ работодателя об отстранении от работы в связи с непрохождением вакцинации. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Преподавателя отстранили от работы 8 ноября из-за непрохождения вакцинации от СОVID-19. Мужчина уверен, что никто не может принудить его участвовать в «медицинских или научных опытах». Он убежден, что российские вакцины не прошли клинические испытания (исследования), опыт их применения не наработан, с юридической точки зрения речь идет не об отказе от обязательных прививок, а об отказе от участия в медицинском опыте.

Фото: realnoevremya.ru

В суде мужчина просит отменить приказ образовательного учреждения об отстранении его от работы без сохранения заработной платы и взыскать зарплату за время вынужденного прогула.

В Татарстане обязательную вакцинацию ввели с 11 октября.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:48
    Не нравится работодатель?
    У нас свободная страна, можно идти к другому работодателю или заняться своим бизнесом.
    Иначе бардак.
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  • Анонимно 10:18
    Молодец, не то чтодругие из за страха готовы на все.
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