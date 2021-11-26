Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах РФ — Татарстана в списке не оказалось

Фото: Максим Платонов

За неделю в 13 регионах России ухудшилась ситуация с COVID-19. Это Волгоградская, Оренбургская, Сахалинская области, Чечня, Чувашия, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Приморский, Ставропольский и Краснодарский края. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В то же время, согласно тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации с коронавирусом наблюдается в республиках Алтай и Калмыкия.

Также Голикова отметила, что некоторые субъекты приблизились к коллективному иммунитету более 70%. Это Москва, Московская область, Чукотка, Карелия, Тува и Севастополь. Вице-премьер призвала остальные регионы в целом стремиться к показателю в 80%, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня сообщалось о снижении заболеваемости COVID-19 в Татарстане. На это повлияли введение QR-кодов и вакцинация, однако ситуация еще не стабилизировалась. Как рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, заболеваемость людей старше 60 лет в структуре заболеваемости вирусом по-прежнему составляет 30% и этот показатель не снижается. Среди них летальность выше в четыре раза, чем среди других контингентов.



Диана Жиленкова