С 28 ноября Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки
Россия с 28 ноября из-за нового штамма COVID-19 ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки. Об этом сообщил оперативный штаб.
Въезд ограничивается для граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания.
Россияне, прибывающие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус, пишет ТАСС.
В оперштабе подчеркнули, что на территории России случаев заражения новым штаммом COVID-19 не выявили.
Ранее оперштаб сообщил о возобновлении 1 декабря авиасообщения с Кубой, Мексикой, Катаром, Аргентиной, Бразилией и Бангладеш.
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