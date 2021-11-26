Новости общества

19:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С 28 ноября Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки

19:20, 26.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
С 28 ноября Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки
Фото: Максим Платонов (архив)

Россия с 28 ноября из-за нового штамма COVID-19 ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки. Об этом сообщил оперативный штаб.

Въезд ограничивается для граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россияне, прибывающие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус, пишет ТАСС.

В оперштабе подчеркнули, что на территории России случаев заражения новым штаммом COVID-19 не выявили.

Ранее оперштаб сообщил о возобновлении 1 декабря авиасообщения с Кубой, Мексикой, Катаром, Аргентиной, Бразилией и Бангладеш.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также