В Татарстане подтвердились еще восемь случаев смерти от COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали восемь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От коронавируса умерли: женщины 1952, 1931, 1948, 1938, 1936 годов рождения и мужчины 1948, 1949, 1954 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали 1 223 случая смерти от COVID-19.

В республике за минувшие сутки подтвердились 249 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 37 057.



Татьяна Леухина