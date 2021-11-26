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В Татарстане подтвердились еще восемь случаев смерти от COVID-19

19:10, 26.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще восемь случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали восемь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От коронавируса умерли: женщины 1952, 1931, 1948, 1938, 1936 годов рождения и мужчины 1948, 1949, 1954 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали 1 223 случая смерти от COVID-19.

В республике за минувшие сутки подтвердились 249 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 37 057.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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