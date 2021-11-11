Главное о коронавирусе на 11 ноября: лекарство для подавления размножения COVID-19, возможный дефицит шприцев

Фото: Максим Платонов

В Татарстане не растет уровень коллективного иммунитета



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19. Всего на 11 ноября в республике зарегистрировали 33 147 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 26 429 человек, в том числе 188 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 089 человек.

Общая сумма страховых выплат сотрудникам ЦИК Татарстана по итогам избирательной кампании — 2021 составила более 2 млн рублей. Членов избиркома всех уровней застраховали на случай нетрудоспособности после травм или болезней, в том числе коронавируса. С сентября по октябрь этого года зафиксировали 86 таких случаев, что составляет 0,38%. Иммунитетная защищенность сотрудников республиканского ЦИК по состоянию на сентябрь составляла 81%, членов избирательных комиссий — 63%. Татарстан стал единственным регионом, который страховал членов избиркомов во время проведения голосований в условиях пандемии.

В Казани продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Так, в вечерний час пик в метро на станции «Площадь Габдуллы Тукая» проверяющие выявили 17 человек без масок. Все, кроме одного пассажира, отреагировали на замечание и надели маску. На отказавшегося выполнить требование молодого человека полицейские составили протокол об административном нарушении и выписали штраф.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На входе в Казанский государственный энергетический университет повесили объявление о входе только по QR-кодам с понедельника, 29 ноября. Сейчас университет продолжает допускать к очным занятиям всех студентов. На дистанционном режиме обучения находятся заочники.

В Татарстане, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Томской области, Ставрополье и на Камчатке не растет уровень коллективного иммунитета к COVID-19, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

С 15 ноября для лиц старше 18 лет вход в казанский зооботсад «Африка. Река Замбези» возможен только при предъявлении QR-кода.

Татарстан оказался в числе регионов с наименьшими показателями по ревакцинации от коронавируса. Так, в республике повторную процедуру прошли 0,97% населения.

Фото: Максим Платонов

Коронавирус унес жизни еще 11 жителей Татарстана. От инфекции скончались женщины 1941, 1942, 1950, 1955, 1970 годов рождения и мужчины 1929, 1936, 1943, 1947, 1953, 1954 годов рождения.



Рабочая группа готовит положения о действии системы QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, подробности появятся уже во второй половине дня.

Самолет — самая опасная зона для заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 40 759 новых случаев коронавируса, выздоровели 33 156 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 952 472 человек, а выздоровевших — до 7 687 317 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 1 237 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 251 691 человек.



За последние сутки в России проведено более 661 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 957 979 человек.

В России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса. Центр Гамалеи работает над разработкой еще одного препарата для лечения инфицированных COVID-19. Этот препарат будет на основе антител. Клинические испытания запланированы на январь, их завершат в течение трех-четырех месяцев. Результаты препарата для подавления размножения коронавируса будут позднее — для этого понадобится больше времени, чем для создания препарата для лечения.

Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что самолет — самая опасная зона для заражения коронавирусом. По его словам, воздушное судно — это замкнутая капсула, где воздухообмен происходит через фильтры. Салон вмещает в себя 200 человек, и во время многочасового перелета воздух не обеззараживается. Если один из пассажиров является носителем инфекции, то заражение окружающих неизбежно.



Фото: Максим Платонов

Регионы России раскрыли число госпитализированных пациентов с коронавирусом, которые ранее привились от инфекции. Наибольший показатель оказался в Подмосковье — 18% от общего числа. Высокий уровень наблюдается в Белгородской области (12%), Ханты-Мансийском автономном округе (12%), Новгородской области (10%), Вологодской области (10%), Санкт-Петербурге (8—10%), Башкирии (5—7%).



Российские власти утвердили правила выдачи субсидий представителям малого и среднего бизнеса и социальным некоммерческим организациям в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Подать заявку на получение субсидии можно до 15 декабря 2021 года. Ее размер зависит от произведения величины МРОТ на количество работников и др.

В России период нерабочих дней пришелся на каникулы. Ситуация не оказала влияния на качество обучения, более 90% школ с понедельника работают в очном режиме, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото: Ринат Назметдинов

Для достижения коллективного иммунитета от коронавируса надо привить еще 22 млн россиян и ревакцинировать 9 млн, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Желательный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу — 90—95%. Однако специалисты пока оставляют планку в 80%.

Врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что бессимптомных носителей коронавируса в шесть раз больше, чем тех, кто болеет с симптомами и попадает в официальную статистику. У таких больных в крови тоже появляются антитела. И хотя они не попадают в статистику, такие люди участвуют в создании коллективного иммунитета. Это может говорить о том, что коллективный иммунитет будет достигнут гораздо быстрее.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России на федеральном уровне могут ужесточить меры в связи с заболеваемостью COVID-19. Накануне этот вопрос поднимали и на Совете безопасности России.



В России возможность сохранения QR-кодов после пандемии не рассматривается, «потому что пока никто не может прогнозировать, когда пандемия закончится», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в России достаточно вакцины «Спутник Лайт». Проблем с производством этого препарат нет. Вакцина есть в наличии.



Мурашко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса, назвав их заявления «крайне некорректными». Министр здравоохранения сослался на статьи в законодательстве, применяемые «к тем, кто (...) сам создает угрозу». Мурашко заявил, что не призывает «к каким-то резким движениям», но считает, что медики должны быть продвинутыми в этом вопросе.

От чего зависит окончание пандемии?



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 251 433 495 человек, 5 072 682 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 792 081). На второй строчке — Индия (34 401 670), на третьей — Бразилия (21 909 298), на четвертой — Великобритания (9 451 884), на пятой — Россия (8 764 713, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (759 060). За ними следуют Бразилия (610 036), Индия (462 189), Мексика (290 110), Россия (245 794), Перу (200 532) и Великобритания (142 772).

В Германии резко выросло число заболевших коронавирусом, превысив 50 тысяч человек за последние сутки впервые с начала пандемии. Семидневная заболеваемость тоже повышается до максимума четвертый день подряд. По данным на 3.40 утра четверга, 11 ноября, в стране выявили 50 196 новых заболевших. Накануне было зарегистрировано 39 676 случаев заражения коронавирусом, а ровно неделю назад — 33 949 случаев.

Пандемия коронавируса стала причиной снижения детской вакцинации от кори, что ведет к увеличению рисков вспышек заболевания по всему миру, сообщили во Всемирной организации здравоохранения и Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Надзор за вакцинацией против кори в мире снизился. Так, более 22 миллионов младенцев не привились первой вакциной против заболевания, а общее количество анализов, отправленных на исследование заболевания корью, оказалось самым низким за последние десять лет. В 2020 году обе необходимые дозы вакцины получили лишь 70% детей, необходимо — 95%. В 23 странах из-за пандемии кампании по вакцинации от кори были отложены.

Фото: Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможной нехватке в 2022 году более миллиарда шприцев для прививок. В организации считают, что это может привести к замедлению усилий по иммунизации и проблемам с безопасностью.

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько быстро весь мир «научится жить» с инфекцией. По его словам, как только системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализаций и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше, пандемия может превратиться в эндемию.

Райффайзенбанк выдал компании R-Pharm Germany (входит в группу «Р-Фарм») инвестиционный кредит на сумму €50 млн. Деньги пойдут на расширение производственных мощностей завода в городе Иллертиссен для производства антиковидных вакцин. По расчетам производителя, при полной мощности линии будут производить до 150 млн доз вакцины в год.

Маргарита Головатенко