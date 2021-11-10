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В России не рассматривают возможность сохранения QR-кодов после пандемии

13:51, 10.11.2021
В России не рассматривают возможность сохранения QR-кодов после пандемии
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России возможность сохранения QR-кодов после пандемии не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, не рассматривают ли в Кремле вероятность сохранения QR-кодов после пандемии для отражения информации из цифрового паспорта здоровья или гражданского паспорта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Пескова, пока эту возможность не рассматривали, «потому что пока никто не может прогнозировать, когда пандемия закончится», пишет ТАСС.

В понедельник Песков заявил, что власти не обсуждали сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых. Ситуацию, когда у россиян истекли или сократились сроки действия сертификата о вакцинации, представитель Кремля назвал техническим сбоем.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаВласть

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