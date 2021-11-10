В России не рассматривают возможность сохранения QR-кодов после пандемии
В России возможность сохранения QR-кодов после пандемии не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у него, не рассматривают ли в Кремле вероятность сохранения QR-кодов после пандемии для отражения информации из цифрового паспорта здоровья или гражданского паспорта.
По словам Пескова, пока эту возможность не рассматривали, «потому что пока никто не может прогнозировать, когда пандемия закончится», пишет ТАСС.
В понедельник Песков заявил, что власти не обсуждали сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых. Ситуацию, когда у россиян истекли или сократились сроки действия сертификата о вакцинации, представитель Кремля назвал техническим сбоем.
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