В Татарстане подтвердились 11 новых случаев смерти от COVID-19
Коронавирус унес жизни еще 11 жителей Татарстана. Об этом сообщает региональный Минздрав.
От инфекции скончались женщины 1941, 1942, 1950, 1955, 1970 годов рождения и мужчины 1929, 1936, 1943, 1947, 1953, 1954 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За все время пандемии COVID-19 унес жизни 1089 татарстанцев.
За последние сутки в республике зарегистрировали 242 новых случая коронавируса, из них два — завозные, 240 — контактные. Больше всего заболевших в Казани (141), Чистопольском районе (25), в Набережных Челнах (17) и Нижнекамском районе (13).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым