Страховые выплаты сотрудникам ЦИК после выборов-2021 составили более 2 млн рублей

Общая сумма страховых выплат сотрудникам ЦИК Татарстана по итогам избирательной кампании-2021 составила более 2 млн рублей, сообщает ЦИК РТ.



С сентября по октябрь этого года зафиксировали 86 таких случаев, что составляет 0,38%. Иммунитетная защищенность сотрудников республиканского ЦИК по состоянию на сентябрь составляла 81%, членов избирательных комиссий — 63%.

Членов избиркома всех уровней застраховали на случай нетрудоспособности после травм или болезней, в том числе коронавирусом. В организации и проведении выборов задействовали все 65 территориальных избирательных комиссий Татарстана, 2 810 участковых избирательных комиссий с кадровым составом 22 155 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан стал единственным регионом, который страховал членов избиркомов во время проведения голосований в условиях пандемии.

Маргарита Головатенко