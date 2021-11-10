Врач-иммунолог Жемчугов: бессимптомных носителей коронавируса в 6 раз больше болеющих с симптомами

Врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что бессимптомных носителей коронавируса в шесть раз больше, чем тех, кто болеет с симптомами и попадает в официальную статистику. Об этом сообщают URA.RU.

Он сообщил, что у таких больных в крови тоже появляются антитела. И хотя они не попадают в статистику, такие люди участвуют в создании коллективного иммунитета. Это может говорить о том, что коллективный иммунитет будет достигнут гораздо быстрее.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова