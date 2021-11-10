В ФНС рассказали, какие представители бизнеса могут рассчитывать на поддержку властей в связи с пандемией

Российские власти утвердили правила выдачи субсидий представителям малого и среднего бизнеса и социальным некоммерческим организациям в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Так, в нерабочие дни помощь оказывается при выполнении следующих условий:

Организация или предприниматель включены в единый перечень субъектов малого и среднего предпринимательства к 10 июля текущего года или в список СОНКО;

К указанному периоду экономическая деятельность налогоплательщика должна относиться к наиболее пострадавшим отраслям экономики страны;

Организация не должна находиться на стадии банкротства, ей не грозит исключение из ЕГРЮЛ. А индивидуальный предприниматель не прекращает деятельность, не снимается с учета, не исключается из ЕГРИП;

По состоянию на 1 июля этого года отсутствует задолженность более 3 тысяч рублей с учетом имеющейся переплаты.

Фото: realnoevremya.ru

Подать заявку на получение субсидии можно до 15 декабря 2021 года. Ее размер зависит от произведения величины МРОТ на количество работников и др.

Недавно сообщалось, что правительство РФ выделит более 38 млрд рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничений, связанных с COVID-19. На поддержку могут рассчитывать представители гостиничного бизнеса, заведения общепита и др.

Диана Жиленкова