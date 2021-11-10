Во время вечернего рейда в Казани выявили 17 нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Так, в вечерний час пик в метро на станции «Площадь Габдуллы Тукая» проверяющие выявили 17 человек без масок. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Все, кроме одного пассажира отреагировали на замечание и надели маску. В то же время один молодой человек не только проигнорировал требование, но и устроил скандал. В отношение него полицейские составили протокол об административном нарушении и выписали штраф.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Вчера вечерний рейд прошел в городских троллейбусах. В общей сложности проверили порядка 20 транспортных средств, без масок находились 50 пассажиров. 33 из них после замечания надели средство индивидуальной защиты, а 17 человек покинули салон.

Диана Жиленкова