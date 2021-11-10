РБК: наибольшее число госпитализированных пациентов с COVID-19, которые ранее привились, оказалось в Подмосковье

Регионы России раскрыли число госпитализированных пациентов с коронавирусом, которые ранее привились от инфекции. Наибольший показатель оказался в Подмосковье — 18% от общего числа.

Высокий уровень также наблюдается в Белгородской области (12%), Ханты-Мансийском автономном округе (12%), Новгородской области (10%), Вологодской области (10%), Санкт-Петербурге (8-10%), Башкирии (5-7%), передает РБК со ссылкой на результаты опроса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Наименьшие показатели (не более 1%) оказались в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе. Однако 20 субъектов страны не привели подобные сведения.



Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достигает 48,4%. Тем временем желательный показатель варьируется от 90% до 95%.

Диана Жиленкова