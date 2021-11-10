Министр просвещения: нерабочие дни не повлияли на качество обучения в российских школах

В России период нерабочих дней пришелся на каникулы. Ситуация не оказала влияния на качество обучения, более 90% школ с понедельника работают в очном режиме. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— С начала этой недели, с понедельника, уже более 90% школ работают в очном традиционном режиме, в 6% школ применяются дистанционные технологии в 5—11-х классах, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru

Ожидается, что эти школы со следующей недели вернутся к очному формату учебы. Еще в 4% образовательных организаций каникулы продлили вслед за продлением нерабочих дней в ряде регионов. Со следующей недели они также будут работать в очном режиме.

— Хочу еще раз подчеркнуть, что никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует, это вынужденная временная мера, чтобы не допустить распространения вспышек заболевания, — сказал министр.

Недавно Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 2024 года. Среди них составление специального расписания занятий и перемен для минимизации контактов между школьниками, запрет на массовые мероприятия с участием разных классов или групп и др.

Татьяна Леухина