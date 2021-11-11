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В Казанском Кремле анонсировали подробности введения QR-кодов в общественном транспорте

10:25, 11.11.2021
В Казанском Кремле анонсировали подробности введения QR-кодов в общественном транспорте
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рабочая группа готовит положения о действии системы QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, подробности появятся уже во второй половине дня.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На минувших выходных президент Татарстана Рустам Минниханов объявил об ужесточении ограничительных мер в республике. Среди них — ввод QR-кодов для поездки на общественном транспорте. В Ассоциации транспортных предприятий Татарстана заявили, что систему не обсуждали ни с Минтрансом РТ, ни с АТП РТ. Перевозчики надеются, что все нюансы будут обсуждаться за круглым столом.

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