В Казанском Кремле анонсировали подробности введения QR-кодов в общественном транспорте
Рабочая группа готовит положения о действии системы QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
По ее словам, подробности появятся уже во второй половине дня.
На минувших выходных президент Татарстана Рустам Минниханов объявил об ужесточении ограничительных мер в республике. Среди них — ввод QR-кодов для поездки на общественном транспорте. В Ассоциации транспортных предприятий Татарстана заявили, что систему не обсуждали ни с Минтрансом РТ, ни с АТП РТ. Перевозчики надеются, что все нюансы будут обсуждаться за круглым столом.ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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