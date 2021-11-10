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РБК: в Татарстане ревакцинировалось 0,97% населения

21:16, 10.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
РБК: в Татарстане ревакцинировалось 0,97% населения
Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан оказался в числе регионов с наименьшими показателями по ревакцинации от коронавируса. Так, в республике повторную процедуру прошли 0,97% населения. Еще более низкий уровень наблюдается в Алтайском крае — 0,52%.

Что касается темпов вакцинации вторым компонентом, в РТ эти показатели нашли положительную динамику. Прирост к 5 ноября составил 11 вторых доз на 100 человек против 1,17 дозы к 29 октября, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.

Фото: realnoevremya.ru

По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки в республике от коронавируса привились 22 350 человек. Всего прививку сделали 1,7 млн татарстанцев, а полный курс вакцинации прошли 1,1 млн жителей РТ.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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