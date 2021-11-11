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В России разрабатывают лекарство, подавляющее коронавирус

07:25, 11.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России разрабатывают лекарство, подавляющее коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

В России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса, сообщил директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Центр Гамалеи работает над разработкой еще одного препарата — для лечения инфицированных COVID-19. Этот препарат будет на основе антител. Клинические испытания запланированы на январь, их завершат в течение трех-четырех месяцев.

Результаты препарата для подавления размножения коронавируса будут позднее — для этого понадобится больше времени, чем для создания препарата для лечения, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин в начале ноября заявлял, что лекарства от COVID-19 уже в ближайшее время могут быть введены в оборот.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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