Врач-эпидемиолог: самой опасной зоной риска для заражения COVID-19 является самолет

Фото: Максим Платонов

Самолет является самой опасной зоной для заражения коронавирусом. С таким заявлением выступил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, воздушное судно — это замкнутая капсула, где воздухообмен происходит через фильтры. Салон вмещает в себя по 200 человек и во время многочасового перелета воздух не обеззараживается. Если один из пассажиров является носителем инфекции, то заражение окружающих неизбежно.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, Онищенко поддержал идею введения QR-кодов для посадки в самолет и при покупке авиабилетов. По его мнению, такую меру необходимо распространить по всей стране, передает ТАСС.

Вчера в СМИ появилась информация, что российские власти обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах. На данный момент собираются предложения от различных ведомств, Госдумы и Совфеда.

Диана Жиленкова