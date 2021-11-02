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Камский детский медицинский центр в Челнах приостанавливает медосмотры и диспансеризацию из-за COVID-19

19:39, 02.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Камский детский медицинский центр в Челнах приостанавливает медосмотры и диспансеризацию из-за COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Камский детский медицинский центр в Челнах временно приостанавливает профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию взрослого и детского населения. Об этом сообщается в Instagram медучреждения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Медосмотры и диспансеризация приостанавливаются до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19, продолжается.

Ранее Татарстан оказался в числе регионов, куда выехал Росздравнадзор для оказания помощи по борьбе с COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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