Камский детский медицинский центр в Челнах приостанавливает медосмотры и диспансеризацию из-за COVID-19
Камский детский медицинский центр в Челнах временно приостанавливает профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию взрослого и детского населения. Об этом сообщается в Instagram медучреждения.
Медосмотры и диспансеризация приостанавливаются до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19, продолжается.
Ранее Татарстан оказался в числе регионов, куда выехал Росздравнадзор для оказания помощи по борьбе с COVID-19.
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