В Татарстане число умерших от COVID-19 превысило тысячу
В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От коронавируса скончались: женщины 1962, 1948, 1937, 1942, 1934, 1960, 1937, 1959 годов рождения и мужчины 1933 и 1949 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане число смертей от COVID-19 достигло 1 007.
За минувшие сутки в республике выявили 184 новых случая COVID-19. Общее количество заболевших за весь период пандемии увеличилось до 31 144 человек.
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