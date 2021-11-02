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В Татарстане число умерших от COVID-19 превысило тысячу

18:48, 02.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане число умерших от COVID-19 превысило тысячу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От коронавируса скончались: женщины 1962, 1948, 1937, 1942, 1934, 1960, 1937, 1959 годов рождения и мужчины 1933 и 1949 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане число смертей от COVID-19 достигло 1 007.

За минувшие сутки в республике выявили 184 новых случая COVID-19. Общее количество заболевших за весь период пандемии увеличилось до 31 144 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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