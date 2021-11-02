Как в Казани проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте — видео

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В Казани в общественном транспорте выявили 15 716 пассажиров без масок. Рейды продолжаются. Сегодня проверяющие были на остановках на проспекте Победы и улице Рихарда Зорге, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Обычно «безмасочники» стараются спрятаться за другими пассажирами или притворяются спящими. Проверяющие не могут выписать штраф, а только предлагают надеть маску или покинуть салон.

Ранее казанские перевозчики попросили главу МВД Татарстана Артема Хохорина оказать поддержку при проверке соблюдения антиковидных мер в городском транспорте. Они предложили направить в помощь полицейских, чтобы те смогли прямо на месте выписывать нарушителю штраф.