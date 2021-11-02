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В Санкт-Петербурге пообещали QR-коды неофициально переболевшим COVID-19 горожанам

15:01, 02.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Санкт-Петербурге пообещали QR-коды неофициально переболевшим COVID-19 горожанам
Фото: Максим Платонов

Жители Санкт-Петербурга, которые переболели коронавирусом, но не обращались за помощью к врачу, смогут получить QR-коды. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Предполагается, что подтверждать факт перенесенного COVID-19 жители будут по положительному ПЦР-тесту. Письма с разрешением на выдачу документов комитет направит в ближайшее время. Планируется внесение переболевших лиц в официальные регистры, пишет «Московский комсомолец».

Фото: realnoevremya.ru

В городе продолжается действие локдауна. Общепит работает только навынос и в режиме доставки, запрещены предоставление услуг салонов красоты, вся непродовольственная торговля, за исключением аптек и продажи товаров первой необходимости. Вопрос продления нерабочих дней власти пока что не рассматривают.

Диана Жиленкова
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