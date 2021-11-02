Иностранные туристы массово отказываются от путешествий в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы и туроператоры стали массово отказываться от туров в Россию на ближайшие даты. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Иностранцам приходится аннулировать или переносить туры на другие даты. По словам Ломидзе, основная причина — это введенный в России локдаун до 7 ноября и непонимание, что будет дальше с ограничениями в стране. Сейчас в стране отсутствуют официальные и общие регламенты действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Пока единственный возможный вариант пребывания для туристов после окончания рабочих дней — это постоянная сдача ПЦР-тестов. Их нужно делать каждые 72 часа после въезда в Россию. И это требует денег и времени. Ломидзе отметила, что необходимо предусмотреть порядок действий, как иностранцы могут заселяться в отели, посещать экскурсии, рестораны и другие места.

Также она добавила, что основной поток туристов на сегодня приезжает к нам из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Индии, из европейских стран — Германии, Швейцарии, Словении.

Фото:pixabay.com

На днях вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал, что туристы аннулировали 40% туров в Казань на период длинных выходных. Еще отказы коснулись Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Крыма.



Дарья Акимова