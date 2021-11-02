В Омской области с 4 ноября введут QR-коды для посещения ТЦ
Правительство Омской области приняло решение ввести с 4 ноября проверку QR-кодов при посещении предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи, сообщает «РИА Новости».
Глава Омского отделения Роспотребнадзора Александр Крига предложил на внеочередном заседании оперативного штаба региона ввести полный запрет на работу ряда отраслей на территории Омской области.
— По итогам обсуждения предложений Роспотребнадзора и обращений омского бизнеса принято решение не ограничивать работу, — пояснили в пресс-службе правительства региона.
Жители Санкт-Петербурга, которые переболели коронавирусом, но не обращались за помощью к врачу, смогут получить QR-коды. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению. Предполагается, что подтверждать факт перенесенного COVID-19 жители будут по положительному ПЦР-тесту. Письма с разрешением на выдачу документов комитет направит в ближайшее время.
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