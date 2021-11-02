Инфекционист Минздрава рассказал, в каких случаях целесообразно применять «Спутник Лайт»

Фото: Максим Платонов

Внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного COVID-19.

— Препарат «Спутник Лайт» все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А все-таки для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных, — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Он уточнил, что в России привито чуть больше 50 млн человек, что пока недостаточно для формирования надежного популяционного иммунитета.

В России вакцина «Спутник Лайт» доставляется по всей стране. Вопрос с ее нехваткой в некоторых регионах страны решили, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Алексей Нечаев