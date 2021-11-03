Гинцбург рассказал, как выявляют поддельные сертификаты от COVID-19

Глава центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о новой разработке, позволяющей выяснить, прививался человек вакциной от коронавируса или нет, сообщают «Известия».



Делал пациент прививку или нет, определяется по наличию антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Благодаря этому белку в клетки попадает фрагмент генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. Подобные тесты в центре проводят уже около месяца.

«Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы», — сказал Гинцбург.

Фото: realnoevremya.ru

Гинцбург касательно побочных действий вакцины «Спутник V» заявлял, что нареканий нет даже среди ревакцинированных.

Маргарита Головатенко