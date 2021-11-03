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В Хабаровском крае введут QR-коды в междугороднем транспорте и ТЦ

06:35, 03.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Хабаровском крае введут QR-коды в междугороднем транспорте и ТЦ
Фото: realnoevremya.ru

В Хабаровском крае с 13 ноября вводятся QR-коды для посещения торговых центров, заведений общепита, в гостиницах и хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах и бассейнах.

«С 13 ноября вводятся QR-коды на междугороднем общественном транспорте, лица старше 60 лет будут получать компенсацию льготного проезда по предъявлению QR-кода», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональный оперштаб.

До этого — с 4 по 12 ноября — не будут работать торговые центры, развлекательные и культурные объекты.

Фото: realnoevremya.ru

С 4 ноября QR-коды введут для посещения мест общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи.

Маргарита Головатенко
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